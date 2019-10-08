لا يزال جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد، يشعر بالاستياء من المعاملة التي يتلقاها من المدرب زين الدين زيدان، وهو ما دفعه للتفكير جدياً في الرحيل عن الفريق الملكي خلال الصيف القادم.

وارتبط اسم بيل طوال الصيف الماضي بالرحيل عن ريال مدريد، بعد أن أكد زيدان أنه خارج خططه للموسم الجديد، ومع عدم تلقيه أي عرض مناسب، وبعد إصابة ماركو أسينسيو، احتفظ المرينجي بالنجم الويلزي، بل وشارك أساسياً في عدة مباريات.

وقبل أيام، أثار جاريث بيل جدلاً واسعاً من خلال لقطة أظهرتها وسائل إعلام عالمية، يرفض خلالها التقاط صورة وهو يحمل راية النادي الملكي، كما صرح اللاعب نفسه قبل أسابيع، بأن إدارة المرينجي استخدمته ككبش فداء في الصيف.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن جاريث بيل مستاء من زين الدين زيدان، بعدما وجد اللاعب نفسه خارج قائمة الفريق لمباراة كلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بدون سبب واضح، خاصة وأنه ليس لم يكن مصاباً أو متعباً.