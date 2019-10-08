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رقم الخبر: 265736 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: رياضة  
بالأرقام.. مانشستر يونايتد المنهار يفقد هيبته الكروية

بالأرقام.. مانشستر يونايتد المنهار يفقد هيبته الكروية

في بداية القرن الجاري، كان مانشستر يونايتد مرعباً لفرق القارة العجوز وكان يضم أفضل لاعبي العالم والمدرب المخضرم السير أليكس فيرجسون، غير أن “الشياطين الحمر” باتوا فريقاً أقل من عادي ويخسر من أندية متوسطة والأهم أنه فقد هيبته الكروية بشكل كامل.

تلقى مانشستر يونايتد خسارة مؤلمة أمام نيوكاسل، بهدف دون رد، يوم الأحد الماضي، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه الخسارة – على ما يبدو – ستعجّل برحيل المدرب النرويجي أولي جنار سولشاير الذي قال إنه يتحمل المسؤولية ولكنه سيواصل العمل لأنه مؤمن بأفكاره (الاعتماد على الشباب وبناء فريق قوي للمستقبل).

أسوأ بداية لمانشستر يونايتد منذ 30 عاماً:

حتى الآن، حصد مانشستر يونايتد 9 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات، من تحقيق فوزين و3 تعادلات و3 هزائم، وتُعتبر هذه البداية هي الأسوأ للشياطين الحمر، بعد مرور 8 جولات من الدوري الإنجليزي، منذ موسم 1989/1990

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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