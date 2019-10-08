يلتقي المنتخب الوطني الايراني في استاد "آزادي" بطهران يوم الخميس نظيره الكمبودي في اطار التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 .

وستشهد هذه المباراة حدثا لافتا وهو حضور السيدات الايرانيات للمرة الاولى بعد السماح لهن بذلك، وكان من قبل غير مسموح لهن لبعض الاعتبارات الخاصة.

وأعلن المدير التنفيذي لتطوير وصيانة الاماكن الرياضية في البلاد حسن كريمي الاستعداد الكامل لاستضافة استاد "آزادي" للمباراة الدولية بين ايران وكمبوديا وقال، الحدث الجديد الوحيد هو حضور السيدات في الاستاد حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الامر.

واضاف كريمي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان عدد التذاكر التي تم بيعها للاماكن الاربعة المخصصة للسيدات بلغ 3500 تذكرة ومن الممكن زيادة العدد ايضا.

يذكر ان السيدات كان مسموحا لهن بحضور المباريات الفرقية الرجالية الاخرى ومنها كرة الطائرة وكرة السلة ، دون مباريات كرة القدم، لبعض الاعتبارات الخاصة الا انه سمح لهن اخيرا بحضور المباريات الكروية الدولية بعد توفير المستلزمات الضرورية.

وتاتي المباراة بين ايران وكمبوديا في اطار الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاسيوية الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 .

وكانت ايران قد فازت على هونغ كونغ 2-0 في الجولة الاولى من مباريات هذه المجموعة التي تضم ايضا العراق والبحرين.