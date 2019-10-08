يواجه منتخب ايران لكرة القدم ضيفه الكمبودي الخميس المقبل في اطار الجولة الثانية من منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

هذا وبدأ المنتخب الإيراني الذي يتصدر المنتخبات الآسيوية على سلم التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية، طريقه للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بفوزه خارج أرضه 2-0 على هونغ كونغ من خلال منافسات الجولة الثانية، فيما لم تخض الجولة الاولى.

وتشهد مباراة ايران امام كمبوديا حدثا استثنائيا والمتمثل بحضور السيدات لاستاد آزادي في طهران لاول مرة بعد ما كان محظورا لاعتبارات خاصة.

وتحتل البحرين المركز الأول في المجموعة الثالثة بمجموع مباراتين، حيث جمعت أربع نقاط، وذلك عقب تعادلها في الجولة الافتتاحية 1-1 أمام العراق، ثم الفوز 1-0 على كمبوديا في الجولة الثانية.

وكان من الممكن أن تكون هناك ست نقاط كاملة في رصيد البحرين، لكن استقبلها هدف التعادل في وقت متأخر أمام أسود الرافدين في الرفاع حرمها من جمع النقاط كاملة.

وكانت النتيجة ضربة لمنتخب هونغ كونغ، الذي تشارك نقاط مباراته أمام كمبوديا بعد تعادله بنتيجة 1-1 في بنوم بينه لحساب الجولة الأولى، في حين سقط المنتخب الكمبودي القادم من جنوب شرق آسيا على أرضه أمام البحرين 0-1 في الجولة الثانية.