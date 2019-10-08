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رقم الخبر: 265731 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 17:37 الاقسام: محليات  
800 زائر اجنبي يدخلون الاراضي الايرانية عبر منفذ بيله سوار الحدودي

800 زائر اجنبي يدخلون الاراضي الايرانية عبر منفذ بيله سوار الحدودي

قال المديرالعام لدائرة النقل البري في محافظة اردبيل (شمال غرب) "علي رحمتي" انه دخل لحد الان 800 زائر اجنبي محطة بيلة سوار الحدودية لانتقال الى كربلاء المعلاء.
وقال رحمتي اليوم الثلاثاء ان هولاء الزوار هم رعايا روسيا وجورجيا وجمهورية أذربيجان ومنطقة القوقاز حيث دخلوا الاراضي الايرانية بواسطة 18 باصا للمشاركة في المسيرة المليونية لاربعينية استشهاد الامام الحسين(ع).
 
وتوقع بان يدخل 12 الف زائر اجنبي الاراضي الايرانية عن طريق منفذ بيله سوار الحدودي للمشاركة في الاربعينية للامام حسين(ع).
 
وقال مسؤول لجنة الاربعينية الحسيني بمحافظة اردبيل انه شارك 3 الاف و500 من الرعايا الاذربيجانيين مسيرة الاربعينية الحسيني بواسطة 75 باصا  في العام الماضي ومن المقرر ان يتم في العام الحالي نقل رعايا جمهورية أذربيجان الى العراق على متن 120 باصا عن طريق منفذ جذابة الحدودي.
ويقع منفذ بيله سوار على بعد ۱۶۵ كيلومتر شمال اردبيل (شمال غرب ايران) على حدود جمهورية اذربيجان.
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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