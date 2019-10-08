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رقم الخبر: 265728 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 15:47 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران.. نحو 300 مادة خام للادوية ستنتج محليا

ايران.. نحو 300 مادة خام للادوية ستنتج محليا

اعلن رئيس منظمة الاغذية والادوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بان 60 بالمائة من المواد الخام للادوية تنتج محليا ، لافتا الى انه سيتم قريبا انتاج نحو 300 مادة خام للادوية في البلاد.

وقال محمد رضا شانة ساز في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان 60 بالمائة من المواد الخام للادوية تنتج في البلاد وسيتم قريبا انتاج نحو 300 مادة خام جديدة للادوية.

واوضح رئيس منظمة الاغذية والادوية الايرانية بانه يتم شهريا كمعدل تدشين شركة لانتاج الادوية في البلاد.

ولفت الى ان الحظر شكّل عاملا مساعدا لتحفيز العلماء والصناعيين وموفري فرص العمل والمعنيين بانتاج وتجارة الادوية لمضاعفة جهودهم وتحقيق الازدهار للبلاد في قطاع صناعة الادوية.

واضاف، انه وفي ظل الحظر حققت ايران الاكتفاء الذاتي في صناعة الادوية في مؤشر الى المستوى العلمي الراقي لعلماء البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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