أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي عن ارتياحه بنجاح المرحلة الاولى للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس وهنّأ الشعب والحكومة في هذا البلد الشقيق والصديق بهذه المناسبة.

وعدّ موسوي، في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات والانتقال السلس للسلطة يدلل على تعزيز الديمقراطية والدور الاساسي للشعب في هذا البلد.

وأعرب عن أمله بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية خلال الايام المقبلة بنجاح.

ويشار الى أن المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس ستجري يوم 13 اكتوبر/ تشرين الاول الجاري ووفق النتائج المعلنة في المرحلة الاولى حصل حزبي النهضة وقلب تونس على المرتبتين الاولى والثانية على التوالي.