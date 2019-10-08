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رقم الخبر: 265723 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران وارمينيا توطدان علاقاتهما الاكاديمية والجامعية

ايران وارمينيا توطدان علاقاتهما الاكاديمية والجامعية

دعا السفير الارميني لدى طهران آرتاشس تومانيان الى تعزيز التعاون بين جامعات البلدين على الصعد العلمية والصناعية.

واشار تومانيان، في تصريح له خلال زيارته لجامعة (امير كبير) التكنولوجية في طهران يوم الاثنين، الى الطاقات العلمية والتعليمية في الجامعات الايرانية، معربا عن سروره للتعرف على هذه الطاقات العلمية لهذه الجامعات خلال الزيارة.

ونوه الى امكانيات ايران في جميع المجالات، موضحاً: إن جامعات البلدين ينبغي لها تمتين الاواصر على جميع الصعد الاكاديمية والتقنية.

واشاد تومانيان بجامعة (امير كبير) التكنولوجية ووصفها بأنها تمتلك طاقات علمية وتعليمية طيبة وتستطيع جامعات ارمينيا الافادة منها.

وأثنى على استراتيجية جامعة (امير كبير) في اقامة العلاقات مع جامعات بلدان الجوار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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