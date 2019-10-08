يسافر الفيلم الايراني «ايرو» للمخرج هادي محقق الى الهند للمشاركة في مهرجان «غواهاتي» الدولي.

مهرجان «غواهاتي» يقام في الفترة من الـ 31 من شهر اكتوبر الجاري لغاية العاشر من شهر نوفمبر المقبل في الهند.

اول مشاركة دولية للفيلم في مهرجان "ساوباولو" السينمائي الدولي في البرازيل.

وفيلم «ايرو» هو الفيلم الثالث للمخرج هادي محقق بعد «بردو» و«مميرو» اللذان شاركا في مهرجانات محلية ودولية وحصلا على جوائز .