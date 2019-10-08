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رقم الخبر: 265721 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: ثقافة وفن  
«ايرو» الايراني يسافر الى الهند

«ايرو» الايراني يسافر الى الهند

يسافر الفيلم الايراني «ايرو» للمخرج هادي محقق الى الهند للمشاركة في مهرجان «غواهاتي» الدولي.

مهرجان «غواهاتي» يقام في الفترة من الـ 31 من شهر اكتوبر الجاري لغاية العاشر من شهر نوفمبر المقبل في الهند.

اول مشاركة دولية للفيلم في مهرجان "ساوباولو" السينمائي الدولي في البرازيل.

وفيلم «ايرو» هو الفيلم الثالث للمخرج هادي محقق بعد «بردو» و«مميرو» اللذان شاركا في مهرجانات محلية ودولية وحصلا على جوائز .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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