الفيلم من انتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية، حيث سيشارك في منافسات الدورة الـ15 لمهرجان أفلام النساء بمدينة لوس آنجلس الامريكية، والتي سوف تقام في الفترة 17 حتى 20 أكتوبر الجاري.

المهرجان يختص بسينما النساء، كما أن القائمين عليه أيضاً من النساء.

كما وأعلن سابقاً أن فيلم «الجسم الرمادي" وفي أولى مشاركاته الدولية سوف يعرض باعتباره أحد أفلام الأنيميشن المختارة في الدورة الثلاثين من مهرجان نيوأورليان الامريكي، الذي سوف يقام في الفترة 15 حتى 22 أكتوبر الجاري.

الفيلم يصور قصة طبيب يفحص بأعصاب باردة العديد من المرضى، لكن هناك مرضى أعصاب بانتظاره.. لكن لا يمكن التوقع أن يكون هؤلاء المرضى بنفس الهدوء الذي يتمتع به الطبيب.