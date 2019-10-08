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رقم الخبر: 265719 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: ثقافة وفن  
فنان ایراني يفوز بجائزة افضل فيلم في مهرجان بریطاني

فنان ایراني يفوز بجائزة افضل فيلم في مهرجان بریطاني

فاز الفنان الايراني «حميد حق جو» بجائزة افضل فيلم في قسم الافلام المتحركة في مهرجان بريطانيا الدولي 2019 عن فيلمه «كذلك هي عيناك».

وقال رئيس منظمة السينما الشبابية في بوشهر «عبدالرحمن برزكر» ان مهرجان بريطانيا الدولي للافلام الروائية والمتحركة والوثائقية يقام كل تسع سنوات وللافلام القصيرة التي مدتها اقل من 12 دقيقة  وبمواضيع تتعلق بالاسرة.

واضاف برزكر ان الفنان الايراني «حميد حق جو» فاز بجائزة افضل فيلم في قسم الافلام المتحركة في مهرجان بريطانيا الدولي 2019 عن فيلمه « كذلك هي عيناك».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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