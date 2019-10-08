فاز الفنان الايراني «حميد حق جو» بجائزة افضل فيلم في قسم الافلام المتحركة في مهرجان بريطانيا الدولي 2019 عن فيلمه «كذلك هي عيناك».

وقال رئيس منظمة السينما الشبابية في بوشهر «عبدالرحمن برزكر» ان مهرجان بريطانيا الدولي للافلام الروائية والمتحركة والوثائقية يقام كل تسع سنوات وللافلام القصيرة التي مدتها اقل من 12 دقيقة وبمواضيع تتعلق بالاسرة.

واضاف برزكر ان الفنان الايراني «حميد حق جو» فاز بجائزة افضل فيلم في قسم الافلام المتحركة في مهرجان بريطانيا الدولي 2019 عن فيلمه « كذلك هي عيناك».