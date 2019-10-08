أعلن رئيس مركز تنمية التقنيات الاستراتيجية التابع للقسم العلمي في مكتب الرئاسة الإيرانية إسماعيل قادري عن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى نادي البلدان المتفوقة في مجال تقنية النانو.

وقال قادري، إنّه لم يمر وقت طويل على انطلاق أعمال الشركات المعرفية في إيران إلا أنها حققت نجاحات باهرة في وقت قياسي جداً.

وأضاف أنّ عدد الشركات المعرفية الإيرانية في عام 2013 لم يكن يتجاوز 90 شركة في حين يبلغ عددها 4500 شركة حالياً كما توقع أن يتضاعف هذا العدد ليصل الى 10 آلاف شركة بحلول عام 2021.

ونوه إلى النجاحات الباهرة التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات العلمية لا سيما تقنية النانو التي أثمرت عن تحقيق تقدم لافت على صعيد إنتاج الأدوية النانوية وتصديرها.

وخلص إلى أن توجيهات قائد الثورة الإسلامية لعبت دوراً محورياً في تحقيق الإنجازات المذكورة لا سيما الخطاب الذي ألقاه في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في بداية العام الجاري الإيراني (يبدأ في 21 آذار/ مارس).

هذا وسيقام معرض تكنولوجيا النانو الثاني عشر في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري في معرض طهران الدولي بمشاركة 200 شركة ومؤسسة بهدف تصنيع وتسويق منتجات النانو.

وقال الأمين العام للجنة الخاصة بتطوير تقنية النانو، سعيد سركار في مؤتمر صحفي بمناسبة تنظيم معرض تكنولوجيا النانو الثاني عشر، إن المعرض شهد زيادة في المساحة بنسبة 50 ٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب الاستقبال الجيد لشركات التصنيع في مجال تكنولوجيا النانو.

واضاف إن 200 شركة ومؤسسة ستشارك في المعرض، بالإضافة إلى ان مندوبين من تركيا وإثيوبيا والعراق وأفغانستان وأفريقيا وأذربيجان وإندونيسيا ودول رابطة الدول المستقلة، سيزورون المعرض .

وأشار سركار الى انه سيتم الإعلان عن فرص تصدير تكنولوجيا النانو إلى العراق وإندونيسيا والهند وتركيا وسوريا والصين وعمان في هذه الدورة من المعرض.