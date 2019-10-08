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رقم الخبر: 265715 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:58 الاقسام: رياضة  
سباهان اصفهان يواجه (الوكرة القطري) في افتتاحية كأس اندية آسيا
بكرة اليد في كوريا الجنوبية ..

سباهان اصفهان يواجه (الوكرة القطري) في افتتاحية كأس اندية آسيا

اعلن الموقع الخاص بالاتحاد الايراني لكرة اليد بأن فريق سباهان اصفهان – والذي يمثل ايران – سيواجه فريق الوكرة القطري في المباراة الافتتاحية.

 اعلن الموقع الخاص بالاتحاد الايراني لكرة اليد بأن فريق سباهان اصفهان – والذي يمثل ايران – سيواجه فريق الوكرة القطري في المباراة الافتتاحية ببطولة اندية آسيا بكرة اليد والتي ستنطلق في كوريا الجنوبية بتاريخ 6/11/2019.

ويمثل ايران في هذه الدورة – الثانية والعشرين – لبطولة اندية آسيا بكرة اليد كل من فريقي سباهان اصفهان وزاغرس اسلام آباد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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