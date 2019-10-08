اعلن الموقع الخاص بالاتحاد الايراني لكرة اليد بأن فريق سباهان اصفهان – والذي يمثل ايران – سيواجه فريق الوكرة القطري في المباراة الافتتاحية ببطولة اندية آسيا بكرة اليد والتي ستنطلق في كوريا الجنوبية بتاريخ 6/11/2019.

ويمثل ايران في هذه الدورة – الثانية والعشرين – لبطولة اندية آسيا بكرة اليد كل من فريقي سباهان اصفهان وزاغرس اسلام آباد.