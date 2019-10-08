|رقم الخبر: 265715
|تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019
|الوقت: 14:58
|الاقسام: رياضة
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بكرة اليد في كوريا الجنوبية ..
سباهان اصفهان يواجه (الوكرة القطري) في افتتاحية كأس اندية آسيا
اعلن الموقع الخاص بالاتحاد الايراني لكرة اليد بأن فريق سباهان اصفهان – والذي يمثل ايران – سيواجه فريق الوكرة القطري في المباراة الافتتاحية.
اعلن الموقع الخاص بالاتحاد الايراني لكرة اليد بأن فريق سباهان اصفهان – والذي يمثل ايران – سيواجه فريق الوكرة القطري في المباراة الافتتاحية ببطولة اندية آسيا بكرة اليد والتي ستنطلق في كوريا الجنوبية بتاريخ 6/11/2019.
ويمثل ايران في هذه الدورة – الثانية والعشرين – لبطولة اندية آسيا بكرة اليد كل من فريقي سباهان اصفهان وزاغرس اسلام آباد.
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