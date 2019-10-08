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رقم الخبر: 265714 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: ثقافة وفن  
كتاب «إسرائيل التي رأيتها» في الأسواق الايرانية
للصحفي والكاتب المصري «عاطف حزين»

كتاب «إسرائيل التي رأيتها» في الأسواق الايرانية

تم اصدار كتاب «اسرائيل التي رأيتها - لا سلام ولا كلام»، للصحفي والكاتب المصري «عاطف حزين»، وترجمة المترجم الإيراني «وحيد خضاب».

يروي الكتاب قصة الصحفي المصري «عاطف حزين» الذي سافر إلى فلسطين المحتلة عام 1996 وزار المدن الفلسطينية المحتلة كـ«تل ابيب» وغيرها من المدن كـ«غزة».

وقال الكاتب أنه كان بصدد معرفة مستقبل السلام في المنطقة وعلى اثر ذلك القرار سافر إلى فلسطين المحتلة والتقى بالسياسيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين والتقى بالناس وأجرى معهم مقابلات وكتب تجربته في كتابه.

ترجم الكتاب المترجم الإيراني المشهور «وحيد خضاب»، وقامت دار «روانه» للنشر باصدار الكتاب، والكتاب اصبح في متناول اليد باسواق الكتب الايرانية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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