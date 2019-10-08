قال رئيس منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في مدينة كناباد من توابع محافظة خراسان الرضوية «عليرضا شناسائي» ان مجموعة من السياح الهولنديين قاموا بزيارة المعالم التاريخية والاثرية في المدينة .

واضاف شناسائي ان المجوعة مؤلفة من 11 سائحا هولنديا قامت بزيارة قناة قصبة المسجلة ضمن التراث العالمي في اليونسكو وكذلك بزيارة المتحف الشعبي وجامع نجومية التاريخي في كناباد وكذلك بالذهاب الى قرية رياب واقتناء بعض الصناعات اليدوية منها.

ويوجد في كناباد 250 اثرا تاريخيا 142 منها مسجل ضمن قائمة التراث الوطني الايراني .

وتقع مدينة كناباد على بعد 287 جنوب مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شرق ايران).