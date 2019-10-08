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رقم الخبر: 265710 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: منوعات  
يصارع الدببة استعداداً لنزال بشري

يصارع الدببة استعداداً لنزال بشري

أسلوب خاص وغير مألوف من التدريب والاستعداد لنزالات رياضة القتال، كشف عنه في العاصمة الروسية، موسكو، واعتمدت فيه مقارعة الدببة والكلاب؛ فقد خاض المقاتل الروسي، مكسيم نوفوسيلوف، حصة تدريبية مع دب ضخم، استعداداً لنزال نوفوسيلوف ضد مواطنه، دميتري سمولياكوف، ضمن دورة «Fight Nights Global 94» للفنون القتالية المختلطة، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني.

وانتشر مقطع فيديو للمقاتل نوفوسيلوف وهو يصارع دباً ضخماً لا يقل شأناً عنه، من حيث الطول والوزن، مع العلم أن وزن المقاتل الروسي يبلغ 130 كيلوغراماً.

ونشر المقاتل مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «إنستغرام» وهو يواجه كلبين شرسين.

وستقام نزالات دورة «Fight Nights Global 94»، في 12 أكتوبر الجاري، في العاصمة موسكو.

يذكر أن مكسيم نوفوسيلوف (46 عاماً) قضى 14 عاماً في السجن بتهمة ارتكاب جريمة قتل في عام 1993، وعاد بعد ذلك إلى حلبات القتال وحقق 9 انتصارات في 11 نزالاً.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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