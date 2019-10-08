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رقم الخبر: 265709 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: منوعات  
يدهس طليقته بسيارتين مختلفتين ثم يطعنها بسكين

يدهس طليقته بسيارتين مختلفتين ثم يطعنها بسكين

وجهت الشرطة في نيويورك الأميركية الاتهام إلى رجل بدهس زوجته السابقة، مرَّة بسيارته، وأخرى بسيارتها هي، وبطعنها وقتلها، في جريمة وقعت صباح الخميس الماضي، بحسب متحدث باسم الشرطة.

في التفاصيل التي نقلتها «إن بي سي نيوز» الإخبارية عن الأمن، استجاب عناصر الشرطة لاتصال هاتفي يفيد بوقوع اعتداء في مقاطعة برونكس، إحدى المقاطعات الخمس في نيويورك.

وتمّ نقل نويليا ماتيو (58 عاماً) إلى المستشفى على إثرها، وأعلن الأطباء أنها فارقت الحياة.

وقام المعتدي بدهس زوجته السابقة بسيارته، ثم ترجل منها وركب في سيارتها ودهسها مجدداً، قبل أن يقوم بمهاجمتها وطعنها بسكين كبير، بحسب «يورونيوز».

وأكدت الشرطة هذه الأنباء، كما أكدت أن الزوجين منفصلان.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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