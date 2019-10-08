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رقم الخبر: 265707 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: منوعات  
أميركية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل «سيارة قديمة»

أميركية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل «سيارة قديمة»

اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية 3 أشخاص بعد مزاعم بأن امرأة قامت ببيع طفلتها لأسرة مقابل «سيارة».

ووفقا لتقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية، فقد قامت أليس تود (45 عاما) بالتخلي عن ابنتها ذات العامين مقابل سيارة «بلايموث ليزر» طراز العام 1992، التي يملكها كل من تينا تشافيز (47 عاما) وفيسينو ميندوزا (53 عاما).

وفي يوليو الماضي، أدخلت الطفلة الرضيعة إلى المستشفى لمعاناتها من إصابات، الأمر الذي دفع المستشفى إلى فتح تحقيقا في إصابتها.

ووفقا لموقع صحيفة «ليكسينغتون ذي ديسباتش»، قالت تشافيز للمحققين، في البداية، إنها والدة الطفلة، ثم غيرت قصتها وزعمت أنها والدة الطفلة بالتبني، لكنها لم تتمكن من إثبات صلتها بالرضيعة.

وتم وضع الطفلة الرضيعة تحت رعاية أحد أفراد الأسرة، وفي الأثناء شرعت السلطات بالتحقيق، وتبين من خلالها أن الأم البيولوجية للطفلة هي تود.

وقالت السلطات، في مقاطعة ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية، إن تود بدلت الطفلة بالسيارة.

من جهة قالت الجارة لورا بول إنها شاهدت تشافيز وروميرو مع الطفلة مرارا، وأضافت موضحة «كنت أراهم على الشرفة، لقد كانت تعتني بالطفلة حقا».

ويوم الاثنين، تم اعتقال الأشخاص الثلاثة، ووجهت السلطات إليهم تهمة القيام بعملية بيع أو شراء أو تبادل غير قانونية لقاصر.

وحكم عليهم بالسجن بكفالة تصل إلى 50 ألف دولار، ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحكمة في الحادي والعشرين من أكتوبر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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