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رقم الخبر: 265706 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: منوعات  
مأساة عائلية.. وفاة رضيعة بسبب عادة أبوية خاطئة

مأساة عائلية.. وفاة رضيعة بسبب عادة أبوية خاطئة

يتعين على العائلات التي لديها أطفال رضع أن ينتبهوا جيدا، فتركهم ينامون مع الآباء الجدد في السرير نفسه أو بينهم قد يعرض سلامتهم للخطر.

فقد توفيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أسابيع فقط بعد أن وضعها والداها على سريرهما لتنام بينهما، بحسب ما كشفت تحقيقات الأجهزة المختصة في بريطانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الأم، والدة الطفلة الرضيعة ليديا لويز كومير (3 أسابيع)، إنها استيقظت لتجد ابنتها ميتة في السرير بعد أن انقلب عليها والدها توم كومر، البالغ وزنه 114 كيلوغراما، أثناء نومه.

وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف إلى المنزل في غريس كريسنت، هانلي، ثم نقلت الرضيعة إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وتعتقد الأم إيبوني جايد بيرسون، التي قالت للمحققين إنها وتوم يدخنان القنب بانتظام، أن زوجها تقلب أثناء نومه فسحق الطفلة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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