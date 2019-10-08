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رقم الخبر: 265704 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: منوعات  
مسافر من القرن الماضي يثير الذهول في أبوظبي!

مسافر من القرن الماضي يثير الذهول في أبوظبي!

عندما وصل إلى مطار أبوظبي الدولي وقدم جواز سفره إلى الموظف المسؤول عند الجوازات، ربما لم يبدر بخاطر الموظف حينها أنه يقف أمام رجل يزيد عمره على قرن وعقدين من الزمان.

لكن الواقع، بحسب ما كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن زائرا هنديا وصل إلى مطار أبوظبي الدولي مؤخرا، قادما من منطقة (فاراناسي) في الهند، ويبلغ من العمر 124 عاما.

وأثار هذا الرجل المعمر، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تبين أنه ولد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله إن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.

ونفى الدلال في الوقت ذاته ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.

وأكد مدير الاتصال الحكومي في الهيئة أن موظفي الجوازات رحبوا بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة، لافتا إلى أن سوامي غادر الدولة بعد انتهاء إجازته.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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