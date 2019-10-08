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رقم الخبر: 265703 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: منوعات  
شاهد شاب يبتكر عربة تسوق ذكية بالكامل

شاهد شاب يبتكر عربة تسوق ذكية بالكامل

استعرض معرض جايتكس للتقنية في دبي بعضا من المبتكرات في عالم التسوق الغذائي، أبرزها عربة تسوق ذكية ابتكرها شاب مصري.

وتوصل الشاب المصري أحمد بشري لابتكار قد يغير شكل تسوق الأغذية في المتاجر الغذائية الضخمة، حيث ابتكر عربة تسوق إلكترونية بالكامل، تقوم بمعرفة الأغذية التي توضع فيها وتحدد سعرها، وتتيح لك الدفع ببطاقة الإئتمان، بجهاز مثبت في العربة، منهيا بذلك التعامل مع «الكاشير».

وأكد بشري، الذي أسس مع آخرين شركة «كايبر» في مدينة كالغري بكندا، لموقع سكاي نيوز عربية، أن الإقبال كبير جدا على عربته في الولايات المتحدة وكندا، من قبل متاجر الأغذية الضخمة، وأنه يطمح للتوسع للشرق الأوسط.

وقال بشري، الذي درس علوم الكمبيوتر بجامعة ألبيرتا الكندية، إن ردود الأفعال من المتسوقين المستخدمين للعربة الذكية، كانت ممتازة، وتجاوزت درجة 9 من 10.

وتوفر العربة الذكية شاشة إلكترونية، تتيح للمتسوق رؤية المنتجات التي وضعها بالعربة، مع سعر كل منها، بالإضافة لوزن وسعر الفواكه والخضار، والعروض الخاصة التي يوفرها المتجر.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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