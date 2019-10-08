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رقم الخبر: 265700 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:35 الاقسام: سياسة  
قائد عسكري: المعدات الدفاعية الايرانية بثت الرعب في قلوب الاعداء

قائد عسكري: المعدات الدفاعية الايرانية بثت الرعب في قلوب الاعداء

أكد نائب القائد العام للجيش الايراني العميد "محمد حسين دادرس" ان المعدات الدفاعية المحلية الصنع بثت الرعب والخوف في نفوس الأعداء.

تفقد نائب القائد العام للجيش الايراني معرض انجازات وقدرات منظمة الصناعات الدفاعية، واطلع على منتجاتها في مجالات القتال الفردي، والدفاع الجوي، وأنواع الصواريخ وقذائف الهاون، والذخيرة الخفيفة والثقيلة، والعجلات المدرعة والتكتيكية.

واعرب العميد دادرس عن ارتياحه للانجازات الجديدة لمنظمة الصناعات الدفاعية، وقال: في الأسلحة الدفاعية الجديدة تصنع الأسلحة تركز على الاحتياجات الاستراتيجية والتكتيكية للقوات المسلحة، وحققت نخب الصناعات الدفاعية الثقة اللازمة في مجال مهامهم، بحيث تكون سرعة تحويل الفكرة الى المنتج النهائي في منظمة الصناعات الدفاعية الى اقل قدر ممكن.

واشار الى قدرات منظمة الصناعات الدفاعية في مجال تصنيع منتجات ذكية وفائقة الذكاء، مضيفا: اليوم، فان منتجات منظمة الصناعات الدفاعية بثت الرعب والخوف في أعين ونفوس الأعداء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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