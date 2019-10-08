المقطع المصور يظهر لحظة اقتحام غزال لصالون الحلاقة من خلال تحطيمه للواجهة الزجاجية للمحل.

ثم يقفز فوق أريكة كانت قد جلست عليها سيدة تحتسي قهوتها، ويتجه الغزال صوب كرسي الحلاقة الذي كان قد جلس عليه رجل، ليحاول الغزال الخروج من الصالون مقتحما الباب الزجاجي، في لحظة من الهلع أصابت كل من تواجد في المكان.