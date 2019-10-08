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رقم الخبر: 265699 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: منوعات  
غزال يقتحم صالون حلاقة ويثير الرعب

غزال يقتحم صالون حلاقة ويثير الرعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جرى تصويره في أحد صالونات الحلاقة والتجميل على جزيرة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك الأمريكية.

المقطع المصور يظهر لحظة اقتحام غزال لصالون الحلاقة من خلال تحطيمه للواجهة الزجاجية للمحل.

ثم يقفز فوق أريكة كانت قد جلست عليها سيدة تحتسي قهوتها، ويتجه الغزال صوب كرسي الحلاقة الذي كان قد جلس عليه رجل، ليحاول الغزال الخروج من الصالون مقتحما الباب الزجاجي، في لحظة من الهلع أصابت كل من تواجد في المكان.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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