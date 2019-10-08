وشارك في الاجتماع ممثلين أكثر من 50 بلداً عضواً في منظمة التعاون الاسلامي والبلدان بصفة مراقب وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بهذه البلدان.

كما شارك في المؤتمر خبراء من الامم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها كمكتب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومنظمة يونسكو واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمجلس الاوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون والايسيسكو.

وقال الخبير في شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية الايرانية عماد عبوديت إن اجتماع اللجنة يدعو للارتقاء بحقوق الشباب واشار الى سيرت الرسول الاكرم (ص) وسنته التي أكدت على حقوق الشباب في مختلف المراحل.

واضاف: إن الكثير من بلدان العالم لاسيما الاسلامية منها جعلت الرياضة والشباب ضمن وزارة واحدة حيث أكد الرسول الاكرم (ص) على تعليم الرياضة للشباب لاسيما ركوب الخيل والرماية والسباحة.

وتابع: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية أحرزت تقدما في الحفاظ على حقوق الشباب والمصادقة على القوانين ذات الصلة لاسيما خلال الاعوام الاخيرة وكمثال على ذلك ابلاغ قرار مؤسسة التوظيف القائم على منح 30 بالمئة من المسؤوليات الادارية للشبان والنساء وكذلك التمهيد للارتقاء بالمهارات الادارية من قبل الاتحادات الطلابية ومجلس التلاميذ البرلماني.

ونوه الى أن التسهيلات والدعم الممنوح لجيل الشباب قد شهد زيادة رغم ضغوط الحظر حيث ارتفعت قروض الزواج الى 3 اضعاف كما شهد عدد الملاعب الرياضية نمواً بنسبة 25 بالمئة.