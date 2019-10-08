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رقم الخبر: 265694 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
استاذ ايراني يفوز بجائزة نقابة الربوتيك الدولية

استاذ ايراني يفوز بجائزة نقابة الربوتيك الدولية

فاز استاذ جامعة زنجان (الدكتور صالح مبين) بجائزة المنظمة الدولية للتحكم والربوتيك والانظمة (ICROS).

وتقوم المنظمة الدولية للتحكم والربوتيك والانظمة (ICROS) وبالتعاون مع مجلة التحكم والاتمتة والانظمة (IJCAS) سنويا بتقديم جائزة للباحث الذي يقوم بنشر اكثر عدد من المقالات في مجال الربوتيك والانظمة .

وافادت العلاقات العامة لجامعة زنجان ان الدكتور صالح مبين الاستاذ المحاضر فيها حصل على جائزة المنظمة الدولية للتحكم والربوتيك والانظمة (ICROS) لعام 2018 لبحوثه التي تم نشرها والمطابقة لمواصفات المنظمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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