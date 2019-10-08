وتقوم المنظمة الدولية للتحكم والربوتيك والانظمة (ICROS) وبالتعاون مع مجلة التحكم والاتمتة والانظمة (IJCAS) سنويا بتقديم جائزة للباحث الذي يقوم بنشر اكثر عدد من المقالات في مجال الربوتيك والانظمة .

وافادت العلاقات العامة لجامعة زنجان ان الدكتور صالح مبين الاستاذ المحاضر فيها حصل على جائزة المنظمة الدولية للتحكم والربوتيك والانظمة (ICROS) لعام 2018 لبحوثه التي تم نشرها والمطابقة لمواصفات المنظمة.