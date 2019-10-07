*إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال و دخول 1100 مستوطن قبر يوسف بنابلسر* العدو يطلق النار على شاب فلسطيني قرب حاجز عسكري بجنين *الجبهة الشعبية: نرفض التطبيع مع الصهاينة عبر بوابة الرياضة

أعلن الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أن حواراً سيبدأ مع حركة حماس وكلّ التنظيمات استعداداً للانتخابات العامّة المقبلة.

عباس لفت إلى تشكيل لجنتين للحوار والتواصل مع لجنة الانتخابات ومع التنظيمات والجهات الإسرائيلية، مؤكّداً الإصرار على أن تجرى الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة.

وفيما يخصّ إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية ضم الأغوار، أكد عباس أنه إذا استمر الإسرائيليون في موقفهم فسيعتبر كلّ اتفاق معهم لاغياً.

في المقابل، قال المتحدّث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن حديث عباس عن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال لتفعيل الاتفاقات السابقة "يؤكّد أن قراراته بوقف التعامل بالاتّفاقات الموقّعة مجرد حديث إعلاميّ يفتقد الجديّة"، وفق تعبيره.

ووصف قاسم ما قال إنه "سلوك السلطة" بـ "قمّة الاستهتار" بالجمهور الفلسطينيّ الرافض لعلاقة السلطة بالاحتلال، وبأنه إثبات جديد منها على انعدام الإرادة لمواجهة الاحتلال وسياساته، وفق تعبيره.

في سياق آخر بدأ الكيان الصهيوني ببناء مقبرة ضخمة جديدة تحت الأرض في القدس المحتلة بدعوى "التغلب على نقص يلوح في الأفق في قبور اليهود بالمدينة المقدسة".

وجرى حفر المقبرة التي يبلغ طولها ميلاً (1620 متر) وتضم 23 ألف غرفة دفن تصطف على الجدران والأرض، في جانب تل أسفل الجبانة اليهودية الرئيسية في القدس المحتلة، في مستعمرة "جفعات شاؤول"، التي تنفد الأماكن الخالية فيها بوتيرة سريعة.

واستثمرت المجموعة الرئيسية التي تشرف على دفن اليهود في الكيان المحتل "شيفرا كديشا" حوالي 86 مليون دولار لتخفيف الضغط على مقابر المدينة. وأغلقت عشرات المقابر التابعة للأراضي المحتلة أبوابها بالفعل أمام أيّ أعمال دفن جديدة.

ويتم دفن غير اليهود الذين يشكلون أقلية في كيان العدو بمقابر منفصلة، وستكون أول 8000 مقبرة جاهزة للاستخدام في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقال مدير فرع محلي في "شيفرا كديشا" شانانيا شاشور في تصريح صحافي، إنه "وفقا لخطتنا، بعد الانتهاء من الجزء الأول المؤلف من 23 ألف قبر، ربما سيكون لدينا مساحة كافية لمواصلة الحفر تحت الأرض"، مضيفا : "سنمضي قدما إذا تقبل الناس هذه الطريقة الجديدة للدفن"، على حد قوله.

من جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة العدو.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 117 مستوطنًا من بينهم 45 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، وتصدى لهم حراس الأقصى.

وسلمت مخابرات العدو في مركز "القشلة" بالقدس القديمة صباح الاثنين المقدسية عايدة صيداوي قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة العدو في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن 2408 مستوطنين وطلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى خلال سبتمبر الماضي، فيما أصدرت سلطات العدو 14 قرار إبعاد عن المسجد.

إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني، الاثنين، برصاص قوات العدو الصهيوني، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة "فلسطين الآن" قال مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين: إن قوات العدو أطلقت النار على الشاب أحمد مصطفى توفيق صعابنة (22 عاما)، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني.

وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب من قبل طواقم الهلال الأحمر ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي.

كما اعتقلت قوّات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، 10 مواطنين فلسطينيين في حملة مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب اقتحام منزله وتفتيشه. وفي دورا جنوب الخليل، فتّشت قوّات العدو منزل أسير محرر واخر يعود لوالده.

أمّا في بلدة بيت عوّا جنوب غربي الخليل، فتّشت قوة عسكرية من جيش العدو عدداً من منازل المواطنين.

كما شهدت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية فجر الاثنين حملة دهم واعتقال أسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان وسط تواصل للهجمة الشرسة للعدو على البلدة.

وانتشر جنود العدو أيضا بشكل مكثف في منطقة الصفحة وعلى المدخل الشمالي للبلدة فيما أغلقوا البوابة الحديدية.

بموازاة ذلك اقتحمت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، مدينة نابلس وذلك في إطار تأمين دخول 1100 مستوطن الى قبر يوسف في المدينة وسط مواجهات أصيب خلالها عدد من الشبان الفلسطينيين بينهم مصور.

وأفادت مصادر فلسطينية أن من بين المقتحمين كان وزير الاقتصاد إيلي كوهين ورئيس مجلس مستوطنات السامرة يوسي داجان وعضو الكنيست موشيه أربيل.

وشهد محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس مواجهات عنيفة على أثر اقتحام قوات العدو الصهيوني للمدينة من عدة محاور، لتأمين الطريق لدخول مئات المستوطنين منطقة القبر بحراسة عسكرية مشددة.

وأصيب خلال المواجهات مصور صحفي فلسطيني، بالرصاص المعدني، في حين أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق إثر إطلاق قوات العدو قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان أن اقتحام المستوطنين بدأ مبكرا قرابة الساعة العاشرة والنصف واستمر حتى الساعة الرابعة من فجر يوم أمس، تخلله أصوات القنابل والرصاص، كما تم تفجير جسم مشبوه بالقرب من المقام.

وداهم جنود مشاة المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر الجديد والقديم قبيل توجههم إلى محيط قبر يوسف، كما تم رصد جنود آخرين في حي الضاحية بالمدينة المطل على القبر.

وأصيب المصور معتصم سقف الحيط الذي يعمل مع شبكة قدس الاخبارية برصاصة مطاطية في البطن، كما تعرض للضرب من الجنود لدى تغطيته الساعات الأولى من اقتحام قبر يوسف.

من جانبها دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الجماهير الفلسطينية والعربية للتعبير عن رفضها الشعبي لمحاولات إدخال التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر بوابة تنظيم لقاء يجمع بين المنتخب السعودي والفلسطيني المزمع عقده يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على أرض فلسطين المحتلة، وذلك من أجل تسويق السياسات السعودية وتلميعها في المنطقة وفتح الباب أمام التطبيع مع الكيان.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي لها أن قيام العدو الصهيوني بمنع رياضيي وفرق غزة من الذهاب إلى الضفة للمشاركة في فعاليات رياضية بينما يسمح لفريق عربي بالقدوم إلى الضفة، يُعبّر عن أهداف الكيان ورعاة التطبيع مع الصهاينة، كما يكشف إصرار السلطة على الاستمرار في اتخاذ سياسات غير بعيدة عن نهج التطبيع.

ودعت الجبهة إلى ضرورة أن يتحّول الحدث الرياضي هذا إلى منصة للتعبير عن وقوف الشعب الفلسطيني مع شعب اليمن الشقيق ولمجابهة التطبيع.

وحثت الجبهة عموم الرياضيين الفلسطينيين والعرب والأندية الكروية العربية وغيرها إلى إعلان مواقف مبدئية واضحة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

*استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص العدو الإسرائيلي

هذا واستشهد فادي أسامة رمضان حجازي (21 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص العدو الإسرائيلي، في فبراير من العام الجاري، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بحسب ما قالت وزارة الصحة في غزة.

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، إن الشاب حجازي أحد عناصرها وكان قد أصيب خلال مشاركته في مسيرات العودة، شرقي جباليا.

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات "العودة" السلمية التي تنتظم كل جمعة من كل أسبوع، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة والأراضي المحتلة للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.