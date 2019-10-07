استعرض وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في عمان الاثنين، مع المفوضة العليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التطورات الجارية في المنطقة ومستجدات الأزمة السورية وانعكاساتها، إلى جانب تقديم الاتحاد الأوروبي قرضا ميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع موغيريني عقب اللقاء: "هناك قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو وافق عليه مجلس المفوضية الأوروبية والآن ننتظر إجراءات المصادقة عليه".

وحول أزمة السوريين في الأردن، قال الصفدي: "فيما يتعلق باللاجئين السوريين أعتقد أن الشراكة الأوروبية أسهمت في مساعدتنا على تحمل هذا العبء، والمملكة مازالت تتعامل مع ظروف استثنائية وهذا يتطلب إجراءات استثنائية من المجتمع الدولي".

ومن ناحية أخرى حذر وزير الخارجية الأردني من وجود أخطار حقيقية تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وقال: "من بين الأخطار نية رئيس الوزراء الإسرائيلي (المكلف) بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، ومعنى ذلك موت خيار حل الدولتين".

وقال الصفدي إن "التحدي القادم هو التصويت على ولاية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في الجمعية العامة، والمملكة بدأت مبكرا في حماية الأونروا، وجزء من الجهد الذي قمنا به في الأمم المتحدة هو لتجديد ولاية الوكالة بشكل فوري، ونثق بأننا سنكون قادرين على تحديد ذلك".

من جهتها لفتت موغريني إلى أنها ناقشت مع الوزير الصفدي اقتراح تبناه الاتحاد الأوروبي بتقديم برنامج مساعدة مالية أخرى للأردن وهو قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو وهو في مراحل الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

وأضافت موغريني "منذ آخر زيارة لي. كان ذلك في يونيو/ حزيران 2018 ... لقد رأيت تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وأود أن أثني على الأردن والأردنيين على قوتهم في هذه الظروف الصعبة والالتزام الجماعي للتغلب هذه التحديات".

وأضافت: "رسالتي الرئيسية بسيطة وهي أنه يمكنكم أن تعتمدوا على الاتحاد الأوروبي كداعم رئيسي موثوق به بالنسبة والأردنيين. هذا الدعم سيظل قائما لأننا ندرك التحديات التي يواجهها الأردن".

وأشارت موغريني إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن الذي شمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية خلال الثماني السنوات الماضية والذي "وصل 2/2 مليار يورو"، مبينة أنه "لم يكن دعما للتعامل مع أزمة اللاجئين فقط بل ركز على دعم المجتمعات المضيفة للاجئين وهدفت لمساعدة القطاع الاقتصادي".

ويستضيف الأردن نحو 3/1 مليون سوري غادروا بلادهم جراء الحرب التي يخوضها الجيش السوري منذ مارس/ آذار 2011 ضد جماعات إرهابية مسلحة أبرزها "داعش" و"النصرة" الإرهابيان (المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).

في سياق غير متصل استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنين الأردنيين هبة عبد الباقي وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن الخارجية الأردنية كررت طلبها بسرعة الإفراج عن عبد الباقي ومرعي، ولحين يتحقق ذلك، طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة، وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية. وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وأشار إلى أن السفارة الأردنية ستقوم بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبد الرحمن مرعي حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، مضيفاً أن الخارجية الأردنية تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما.

وسبق أن استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، مطلع أيلول/سبتمبر الفائت، وطالبته بالإفراج الفوري عن مرعي ووالدته التي احتجزت معه، مطالبة الجانب الإسرائيلي بتوضيح تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيق، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بعد أسبوع من هذا الاستدعاء بتحويل مرعي البالغ من العمر 29 عاماً إلى الاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر.

وقامت السلطات الإسرائيلية في 2 أيلول/سبتمبر باعتقال مرعي أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية.

ودعت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية إلى وقفة تضامنية يوم غد الاثنين أمام منزل عائلة الأسيرة عبد الباقي.

يذكر أن الأسيرة أعلنت اضراباً مفتوحاً عن الطعام قبل قرابة أسبوعين، احتجاجاً على اعتقالها إدارياً.

وبحسب اللجنة، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال ممن يحملون الجنسية الأردنية بلغ مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي 21 أسيراً، بالإضافة إلى 30 مفقوداً، بعضهم مفقود منذ حرب عام 1967.

وكانت عبد الباقي قد اعتقلت في 20 آب/أغسطس الماضي، أثناء توجهها مع والدتها وخالتها لحضور حفل زفاف أحد الأقارب في الضفة الغربية، معللة ذلك بأنه لـ"أسباب أمنية" لم تفصح عنها، بحسب ما سبق أن أفاد شقيق الشابة الأردنية المعتقلة لموقع المملكة الأردني، وحولتها إلى الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر.