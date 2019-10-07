أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن مراكز استطلاعات الرأي في تونس فوز حركة النهضة بالانتخابات التشريعية، حيث حصلت على أربعين مقعداً في البرلمان فيما حل حزب قلب تونس في المرتبة الثانية بثلاثة وثلاثين مقعداً وحل ثالثاً ائتلاف الكرامة بثمانية عشر مقعداً أما حركة تحيا تونس فحلت في المرتبة الرابعة بستة عشر مقعداً فيما حصلت حركة نداء تونس على مقعد واحد فقط.

هذا وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون أنَّ نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية بلغت واحداً وأربعين فاصلة ثلاثة في المئة.

وفي مؤتمر صحافيّ عقب إغلاق صناديق الاقتراع لفت بفون إلى أن عمليات فرز الأصوات متواصلة.

وتعليقًا على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إنَّ النهضة تحالفت الأحد مع خصم أيديولوجي لها لما فيه مصلحة البلاد.

الغنوشي شدّد على ضرورة الانسجام بين أقطاب السلطة في قرطاج وباردو والقصبة لتلافي سلبيات المرحلة السابقة.

في السياق، نفت سلوى السماوي زوجة المرشح للرئاسة التونسية المسجون نبيل القروي الاتهامات الموجهة لزوجها بالتعاقد مع شركة ضغط يديرها الموساد الاسرائيلي.

إلى ذلك قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كمال بن يونس، إن أغلب أعضاء حزب "قلب تونس" كانوا من حزب "نداء تونس"، ولديهم خبرة خوض الانتخابات، وكانوا ضمن البرلمان السابق.

وتابع: "حزب النهضة برغم أنه في المركز الأول فقد تراجع عن موقعه السابق في الانتخابات السابقة في 2014 لأنه لم يصل إلى ثلثي أعضاء البرلمان".

وأعرب بن يونس عن اعتقاده بأن هناك سيناريو للتحالف بينهما، وبين حلفائهم مثل "تحيا تونس" وعدد من المستقلين لتشكيل حكومة واحدة.