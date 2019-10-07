* الرئيس صالح يؤكد ضرورة فتح تحقيق باعتداءات من قبل مجهولين طالت وسائل اعلام * عبدالمهدي يطلق حزمة إصلاحات جديدة اليوم.. وتلبية لمطالب المتظاهرين * الفياض يتوعد بالقصاص ممن أرادوا بالعراق الشر وبإسقاط الفساد * اقليم كردستان يعلن دعمه للحكومة العراقية ولمطالب المتظاهرين

قال بيان صادر عن مكتب عبدالمهدي: إن رئيس مجلس الوزراء إستعرض تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، مؤكداً سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".

وأضاف: إن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.

كما كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء امس ان عبدالمهدي، سيطلق حزمة إصلاحات جديدة اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لـRT: إن "عبد المهدي حضّر مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين"، مبيناً؛ أن "هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع".

وأضاف: إن "رئيس الحكومة على تواصل مع المتظاهرين عبر الخلية التي شكلها في مكتبه، وربما سيلتقي خلال الأيام المقبلة مجموعة منهم".

كما بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في إتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

بدوره، أكّد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة فتح تحقيق بإعتداءات من قبل مجهولين طالت بعض وسائل الاعلام.

في السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن عن مقتل 104 أشخاص بينهم 8 رجال أمن، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح خلال الإحتجاجات، مشيراً إلى دخول عناصر مشبوهة أطلقت النار على المتظاهرين والقوى الأمنية.

هذا وقتل الاحد 7 متظاهرين عراقيين في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد في سادس أيام الحركة الإحتجاجية المناهضة للحكومة.

وسمع دويُّ إطلاق النار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر شرق العاصمة حيث أشعل المتظاهرون الإطارات وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.

من جانب آخر، فتحت القوات الأمنية العراقية جسر السنك الذي أغلق على خلفية التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة فيما أبقت إجراءاتها الأمنية على جسر الجمهورية.

* لافروف يصل إلى بغداد

وفي سياق آخر، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صباح أمس مع الوفد المرافق له إلى مطار بغداد.

والتقى لافروف أثناء زيارته بالقيادة العراقية في بغداد، وسيزور أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستنفذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق. وقال عقب محادثاته مع وزير الخارجية العراقي: "لدينا رأي مشترك حول الحاجة إلى تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، التي وقعت فى أبريل، وسننفذ أيضا العقود الحالية لتوريد المنتجات العسكرية الروسية للعراق".

وتبادل وزيرا خارجية البلدين، سيرغي لافروف، ومحمد علي الحكيم، التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في 9 أيلول/ سبتمبر عام 1944، وأعرب الوزيران عن عزمهما تطوير التعاون بين البلدين.

وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفياتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري-التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.

من جانبه قال مستشار الأمن الوطني في العراق، فالح الفياض: إن "هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته"، مضيفاً: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية".

وأكد الفياض خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن "إسقاط الفساد وتحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا في ظل دولة"، مضيفاً: "نحن ندافع عن دستور وعن دولة بنيناها بالدماء والتضحيات".

وقال الفياض: "إن بيان المرجعية الدينية العليا كان واضحا ووصف ما هو مطلوب وحدد خطوات الحل"، وأضاف: "نقول للأعداء والمتآمرين إن سعيهم سيخيب وقد خاب"، ومشيرا إلى "أننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين إلى هذه التظاهرات".

وأشار الفياض إلى أن "التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف"، وتوعد "بالقصاص العادل والرادع لمن أرادوا بهذا البلد شرا".

وأضاف الفياض: إن "القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق"، مشددا على أن "القوات المسلحة والأمنية تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة".

وأعرب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، الاثنين، عن دعم حكومة الإقليم للحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، معربا عن دعمه في الوقت ذاته لتلبية مطالب المتظاهرين، واصفاً إياها بـ"الشرعية".

وصرح دزيي في كلمة له أمس في أربيل، بأن "المطالب التي ينادي بها المتظاهرون شرعية"، مبيّنا: "إننا شهدنا اضطرابات، وتوترات رافقت التظاهرات إضافة إلى محاولات حرفها عن مسارها"، بحسب "السومرية نيوز".

وأضاف: "نساند عبد المهدي لتهدئة الأوضاع في البلاد، ونؤيد خطواته في تجاوز الأزمة الحالية"، لافتا إلى أنه "من غير الممكن أن نحمّل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية 15 عاما من المشاكل والأخطاء التي إرتكبتها الحكومات السابقة".

وعبر دزيي عن أمله في أن "يتم تجاوز هذه الأزمة وأن تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين من توفير خدمات وتحسين الواقع المعيشي، وإيجاد فرص عمل للعاطلين".