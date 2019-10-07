واكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ان "​لبنان​ سيخرج من الظروف ​الاقتصاد​ية الصعبة التي يمر بها حاليا وان الاجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها ان تعيد العافية الى الاقتصاد الوطني وقطاعات الانتاج"، لافتاً إلى أن "لبنان قادر على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من الداخل والخارج، خصوصا ان الوحدة الوطنية مصانة والخلافات السياسية لا تؤثر على الموقف الوطني العام".

وكان الحراك المدني قد نظم تظاهرة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من "مبادرة وعي" وبمشاركة ناشطين يساريين وناصريين وذلك احتجاجاً على استمرار عدم الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وكذلك بعد اخفاق المبادرات التي أطلقتها الحكومة للتصدي للازمة الاقتصادية.

وكانت "مبادرة وعي" قد دعت للتظاهر تحت شعار "رفض سياسة الفساد" وأصدرت بياناً أكدت فيه أن المتظاهرون يريدون "دولة قوية، دولة قانون ومؤسسات، دولة مواطنية وحريات، دولة المحاسبة والشفافية، دولة لا يوجد فيها أمراء الطوائف ولا شبكات الفساد".