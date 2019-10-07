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|رقم الخبر: 265643
|تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019
|الوقت: 21:35
|الاقسام: عربيات
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إضرابات واحتجاجات على تفاقم الأزمة الاقتصادية
عون: لبنان قادر على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية
قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان لبنان بمقدوره التغلب على ازماته اكانت بفعل الداخل ام بدفع من الخارج.
واكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان "لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا وان الاجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها ان تعيد العافية الى الاقتصاد الوطني وقطاعات الانتاج"، لافتاً إلى أن "لبنان قادر على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من الداخل والخارج، خصوصا ان الوحدة الوطنية مصانة والخلافات السياسية لا تؤثر على الموقف الوطني العام".
وكان الحراك المدني قد نظم تظاهرة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من "مبادرة وعي" وبمشاركة ناشطين يساريين وناصريين وذلك احتجاجاً على استمرار عدم الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وكذلك بعد اخفاق المبادرات التي أطلقتها الحكومة للتصدي للازمة الاقتصادية.
وكانت "مبادرة وعي" قد دعت للتظاهر تحت شعار "رفض سياسة الفساد" وأصدرت بياناً أكدت فيه أن المتظاهرون يريدون "دولة قوية، دولة قانون ومؤسسات، دولة مواطنية وحريات، دولة المحاسبة والشفافية، دولة لا يوجد فيها أمراء الطوائف ولا شبكات الفساد".
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