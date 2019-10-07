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رقم الخبر: 265642 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 21:36 الاقسام: عربيات  
السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية الباكستانية

السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية الباكستانية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية الباكستانية، وذلك بتهمة تهريب الهروين المخدر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "أصدرت وزارة الداخلية الاثنين بيانا قالت فيه إنه بفضل من الله تم القبض على غلام قمر غلام حسين - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأكدت الداخلية السعودية" حكم القتل رسميا في الجاني غلام قمر حسين، نفذ الاثنين، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة".

كما أكدت الوزارة، في بيانها، حرص "حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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