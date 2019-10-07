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رقم الخبر: 265641 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 18:06 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مشاهد تعرض للمرة الأولى للإمام الخميني خلال فترة إقامته في فرنسا

مشاهد تعرض للمرة الأولى للإمام الخميني خلال فترة إقامته في فرنسا

أظهرت مشاهد تعرض للمرة الأولى لقائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني (قده)، خلال فترة إقامته في فرنسا. ويظهر في هذه المشاهد الإمام الراحل خلال إقامته في بلدة نوفل لوشاتو، حيث نفي من العراق إلى فرنسا.
مشاهد تعرض للمرة الأولى للإمام الخميني خلال فترة إقامته في فرنسا
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