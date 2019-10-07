مشاهد تعرض للمرة الأولى للإمام الخميني خلال فترة إقامته في فرنسا أظهرت مشاهد تعرض للمرة الأولى لقائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني (قده)، خلال فترة إقامته في فرنسا. ويظهر في هذه المشاهد الإمام الراحل خلال إقامته في بلدة نوفل لوشاتو، حيث نفي من العراق إلى فرنسا.