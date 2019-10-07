رئيس الحشد الشعبي : يوجد قصاص عادل ورادع لمن ارادوا بهذا البلد شرا ولا يمكن التساهل معهم اعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض انه سيكون هناك قصاص عادل ورادع لمن ارادوا بهذا البلد شرا ولا يمكن التساهل مع المتآمرين، مضيفاً "نقول للأعداء والمتآمرين إن سعيهم سيخيب ، وقد خاب".