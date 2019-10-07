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|رقم الخبر: 265640
|تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019
|الوقت: 18:05
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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رئيس الحشد الشعبي : يوجد قصاص عادل ورادع لمن ارادوا بهذا البلد شرا ولا يمكن التساهل معهم
اعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض انه سيكون هناك قصاص عادل ورادع لمن ارادوا بهذا البلد شرا ولا يمكن التساهل مع المتآمرين، مضيفاً "نقول للأعداء والمتآمرين إن سعيهم سيخيب ، وقد خاب".
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