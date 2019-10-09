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رقم الخبر: 265639 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: دوليات  
الكرملين: إيقاف البرلمانية الروسية بمطار نيويورك واستجوابها غير مقبول

الكرملين: إيقاف البرلمانية الروسية بمطار نيويورك واستجوابها غير مقبول

قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أمس الإثنين، إن إيقاف النائبة الروسية فى مجلس (الدوما) إينجا يوماشيفا، فى مطار نيويورك واستجوابها عمل غير مقبول.

وأضاف بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)ـ أن الخارجية الروسية قامت بالرد​​ "بإنه نبأ مقلق للغاية، ويسبب لنا قلقا عميقا، بالتأكيد، ونعتبر هذه الإجراءات ضد النائبة الروسية غير مقبولة، وقد قامت الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في وقت سابق، احتجاجها الشديد على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتحقيق مع البرلمانية الروسية إينغا يوما شيفا، ووصفت العمل بالعدائي.

وقد أدانت وزارة الخارجية، بشدة تعمد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استجواب البرلمانية الروسية، في مطار نيويورك، واصفة هذا العمل بالعدائي.

بدورها، سلمت سفارة موسكو في واشنطن مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية تعرض "يوماشيفا"، للاستجواب في مطار نيويورك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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