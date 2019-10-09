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رقم الخبر: 265637 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: محليات  
توقعات بنقل اكثر من 100 الف من زوار الاربعينية جوا بين ايران والعراق

توقعات بنقل اكثر من 100 الف من زوار الاربعينية جوا بين ايران والعراق

اعلن مدير العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الايراني رضا جعفر زادة بان من المتوقع نقل اكثر من 100 الف من زوار اربعينية الامام الحسين (ع) جوا بين ايران والعراق.

وقال جعفر زادة في تصريح له اليوم الاثنين، انه تم خلال فترة مراسم الاربعينية للعام الماضي نقل نحو 108 الاف زائر جوا بين ايران والعراق ومن المتوقع ان يتجاوز الرقم 100 الف في العام الجاري ايضا.

واضاف، انه تم لغاية الان تسيير 1383 رحلة جوية لنقل زوار الاربعينية وتاتي الرحلات وفق البرنامج الاعتيادي اضافة الى الرحلات الاضافية.

واضح بان 11 شركة طيران ايرانية اضافة الى شركة الخطوط الجوية العراقية تقوم بنقل زوار الاربعينية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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