  • الأربعاء ٩ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265636 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 17:27 الاقسام: محليات  
العراق يوظف جميع إمكانياته لتأمين الزائرين في الاربعينية

العراق يوظف جميع إمكانياته لتأمين الزائرين في الاربعينية

أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أن حكومة بلاده وظفت جميع امكانياتها لاقامة ملحمة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وتأمين الزائرين.

وأعرب الياسري، في تصريح أدلى به لدى تفقده لمنفذ شلمجه الحدودي اليوم الاثنين، عن ارتياحه لعملية تنقل الزائرين في منفذ شلمجه الحدودي باتجاه العراق.

ولفت الى أنه من أجل تنقل زائري الاربعينية بسهولة ودون مشاكل تم توفير امكانيات طيبة في منطقة شلمجه الحدودية على الجانبين الايراني والعراقي.

ويشار الى ان القنصل الايراني في البصرة احمد سياهبوش وحاكم خرمشهر كوروش مودت وعدد من المسؤولين الايرانيين والعراقيين رافقوا وزير الداخلية العراقي خلال هذه الزيارة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1701 sec