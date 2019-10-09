أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أن حكومة بلاده وظفت جميع امكانياتها لاقامة ملحمة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وتأمين الزائرين.

وأعرب الياسري، في تصريح أدلى به لدى تفقده لمنفذ شلمجه الحدودي اليوم الاثنين، عن ارتياحه لعملية تنقل الزائرين في منفذ شلمجه الحدودي باتجاه العراق.

ولفت الى أنه من أجل تنقل زائري الاربعينية بسهولة ودون مشاكل تم توفير امكانيات طيبة في منطقة شلمجه الحدودية على الجانبين الايراني والعراقي.

ويشار الى ان القنصل الايراني في البصرة احمد سياهبوش وحاكم خرمشهر كوروش مودت وعدد من المسؤولين الايرانيين والعراقيين رافقوا وزير الداخلية العراقي خلال هذه الزيارة.