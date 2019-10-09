وقال مدير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الميناء مراد عفيفي بور: ان حجم الصادرات غير النفطية بلغ 19 مليون طن، ما يشير الى زيادة بنسبة 6ر11 بالمئة. وأشار الى نشاطات الميناء في شحن وإخلاء السلع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، موضحاً ان حجم العمليات بلغت 40 مليوناً و74524 طناً، وهو ما يدلل على ارتفاع بنسبة 6ر6 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.

ونوه عفيفي بور الى أن حجم صادرات السلع غير النفطية في أكبر ميناء تجاري ايراني بلغ 19 مليوناً و33865 طناً، وهو ما يشير الى زيادة بنسبة 6ر11 بالمئة.