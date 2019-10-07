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رقم الخبر: 265631 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: اقتصاد  
الجمارك الإيرانية: التبادل التجاري مع الإتحاد الأوراسي 500 مليون دولار

الجمارك الإيرانية: التبادل التجاري مع الإتحاد الأوراسي 500 مليون دولار

أكد مديرعام مصلحة الجمارك الايرانية، ان التبادل التجاري مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي يلامس 500 مليون دولار وهو دون الطموح.

وأوضح مهدي ميرأشرافي، في تصريح لوكالة أنباء فارس في اجتماع في العاصمة الطاجيكية بيشكك، بأن ايران تستهدف مضاعفة هذا الحجم عدة مرات مع الاتحاد الأوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزيا وكازاخستان. وبيّن ان ايران ستفعل البرنامج المشترك مع الاتحاد الأوراسي بعد شهر (انضمام مؤقت للاتحاد)، بحيث تخفض التعرفة الجمركية إزاء استيراد 360 سلعة تابعة للدول الأعضاء، مقابل تصدير 503 سلع ايرانية عبر رسوم منخفضة لمنطقة أوراسيا، وان الأمور ستسري وفق هذه الآلية على مدى 3 سنوات لتؤدي للانضمام الدائم للاتحاد.

وأشار ميرأشرافي الى أن ثمة سلعاً لمنطقة أوراسيا ذات قابلية تصديرية الى ايران مثل اللحوم والصوف والقطن، بالمقابل إمكانية تصديرية سلع ايرانية بمجال النفط والغاز والبتروكيماويات والمناجم والمنتجات العالية الدقة.

 
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