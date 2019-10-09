  • الأربعاء ٩ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265630 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: اقتصاد  
نائب رئيس وزراء باشقورستان: لا قيود على توسيع التجارة بين إيران وروسيا

نائب رئيس وزراء باشقورستان: لا قيود على توسيع التجارة بين إيران وروسيا

صرح نائب رئيس وزراء باشقورستان، أندريه نازاروف، بأنه لا توجد قيود على توسيع الأنشطة التجارية وأصحاب العمل بين إيران وروسيا.

وقال نازاروف، الاثنين، في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان الاتحاد الروسي لديه تعاون تقليدي مع إيران وان مواقف البلدين متماثلة في كثير من النواحي. وأضاف: ان توجهات البلدين بشأن القضية السورية متقاربة من بعضها البعض، وقد رأينا (بالتعاون مع إيران وروسيا) تحقيق نتائج عظيمة في حل هذه المشكلة. وتابع: كما ان اجتماع رجال الأعمال في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وفر فرصة للتعاون المشترك، وليس هناك أي قيود على الانضمام إليه، وأقترح وضع نظام أساسي ووضع مبادئ العمل لجذب المزيد من الأعضاء.

هذا وعلى الرغم من أن الإحصائيات تظهر زيادة في التجارة بين إيران وروسيا مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الرقم ضئيل بالنظر إلى العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية الممتازة ومقارنة مع الميزان التجاري الروسي مع الدول الأخرى .ويأمل المسؤولون الإيرانيون أنه من خلال انضمام بلدنا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، سيتم تعويض هذه الفرص في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ورئيس اللجنة الإيرانية-الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كان قد صرح لـ(إرنا) في زيارته الأخيرة لموسكو: ان وجود إيران التجريبي في اتحاد أوراسيا يبدأ أواخر الشهر الجاري، وقال: لقد فقدنا فرص كثيرة بسبب عدم وجود منظم وهادف في أسواق المنطقة ويجب ألا تتكرر هذه التجربة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 26/9887 sec