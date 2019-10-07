وستنضم اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 29 عاما، والتي فازت باللقب في مشاركتها الأولى في 2011، إلى آشلي بارتي وكارولينا بليسكوفا وسيمونا هاليب وبيانكا أندريسكو ونعومي أوساكا في البطولة المقررة بين 27 اكتوبر تشرين الأول والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويبلغ مجموعة جوائز البطولة الختامية 14 مليون دولار.

وقالت كفيتوفا التي فازت بلقبين في سيدني وشتوتجارت وحلت وصيفة للبطلة في استراليا المفتوحة هذا العام في بيان ”السعادة لا تسعني بالتأهل. بعد بداية رائعة للعام في استراليا أشعر بفخر كبير لحجز مكان في البطولة الختامية لسابع مرة. ستكون هذه ثالث مدينة أزورها لخوض البطولة الختامية ولا أطيق الانتظار لمعرفة ما ينتظرني في شينتشن“.