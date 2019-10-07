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رقم الخبر: 265627 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 17:03 الاقسام: رياضة  
كفيتوفا تتأهل للبطولة الختامية في الصين

كفيتوفا تتأهل للبطولة الختامية في الصين

قال اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس يوم الاثنين إن بترا كفيتوفا المصنفة السابعة عالميا أصبحت سادس لاعبة تتأهل للبطولة الختامية المقررة في شينتشن الصينية.

وستنضم اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 29 عاما، والتي فازت باللقب في مشاركتها الأولى في 2011، إلى آشلي بارتي وكارولينا بليسكوفا وسيمونا هاليب وبيانكا أندريسكو ونعومي أوساكا في البطولة المقررة بين 27 اكتوبر تشرين الأول والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويبلغ مجموعة جوائز البطولة الختامية 14 مليون دولار.

وقالت كفيتوفا التي فازت بلقبين في سيدني وشتوتجارت وحلت وصيفة للبطلة في استراليا المفتوحة هذا العام في بيان ”السعادة لا تسعني بالتأهل. بعد بداية رائعة للعام في استراليا أشعر بفخر كبير لحجز مكان في البطولة الختامية لسابع مرة. ستكون هذه ثالث مدينة أزورها لخوض البطولة الختامية ولا أطيق الانتظار لمعرفة ما ينتظرني في شينتشن“.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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