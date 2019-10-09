ديوكوفيتش يُعزز مركزه في صدارة التصنيف العالمي عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش موقعه في صدارة التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس ، في نسخته الصادرة صباح اليوم الاثنين ، و ذلك بعد تتويجه أمس الاحد بلقب بطولة طوكيو.