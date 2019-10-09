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|رقم الخبر: 265625
|تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019
|الوقت: 16:28
|الاقسام: رياضة
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ديوكوفيتش يُعزز مركزه في صدارة التصنيف العالمي
عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش موقعه في صدارة التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس ، في نسخته الصادرة صباح اليوم الاثنين ، و ذلك بعد تتويجه أمس الاحد بلقب بطولة طوكيو.
ووسع ديوكوفيتش الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الماتدور الإسباني رافاييل نادال صاحب المركز الثاني إلى أكثر من ألف نقطة ، فيما جاء النجم السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث.
وحافظ الروسي دانييل ميدفيديف على المركز الرابع متقدما على النمساوي دومينيك ثيم الخامس و الألماني الكسندر زفيريف صاحب المركز السادس.
وحل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع أمام الياباني كي نيشيكوري الثامن ، و أكمل الروسي كارين خاشانوف والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت ترتيب العشرة الأوائل.
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