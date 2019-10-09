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رقم الخبر: 265625 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 16:28 الاقسام: رياضة  
ديوكوفيتش يُعزز مركزه في صدارة التصنيف العالمي

ديوكوفيتش يُعزز مركزه في صدارة التصنيف العالمي

عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش موقعه في صدارة التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس ، في نسخته الصادرة صباح اليوم الاثنين ، و ذلك بعد تتويجه أمس الاحد بلقب بطولة طوكيو.

ووسع ديوكوفيتش الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الماتدور الإسباني رافاييل نادال صاحب المركز الثاني إلى أكثر من ألف نقطة ، فيما جاء النجم السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث.

وحافظ الروسي دانييل ميدفيديف على المركز الرابع متقدما على النمساوي دومينيك ثيم الخامس و الألماني الكسندر زفيريف صاحب المركز السادس.

وحل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع أمام الياباني كي نيشيكوري الثامن ، و أكمل الروسي كارين خاشانوف والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت ترتيب العشرة الأوائل.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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