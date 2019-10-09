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رقم الخبر: 265623 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 16:24 الاقسام: محليات  
مسؤول ايراني: أنجزنا اختبارات القمر الصناعي "ظفر"

مسؤول ايراني: أنجزنا اختبارات القمر الصناعي "ظفر"

اعلن رئيس مركز ابحاث الفضاء الايرانية حسين صميمي انجاز الاختبارات المتعلقة بالقمر الصناعي "ظفر".

وقال صميمي في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، لقد انجزنا الاختبارات المخبرية اللازمة للقمر الصناعي "ظفر" .

واضاف، انه وفيما يتعلق بتطوير الاقمار الصناعية للاتصالات فقد بدانا بالقمر "ناهيد 1" ولنا ايضا القمر الصناعي "ناهيد 2" العملاني الذي سنقوم بتسليمه في العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

وقال صميمي، انان نعمل حاليا على اعداد القمر الصناعي للاستشعار عن بعد "بارس 1" الذي سنقوم بتسليمه للمنظمة الفضائية حتى نهاية العام (الايراني) الجاري.

وبشان مشروع ارسال رائد الى الفضاء قال، ان مهمة ارسال رائد الى الفضاء هي من مسؤوليات المنظمة الفضائية التي تقوم بتنظيم برنامجها في هذا الاطار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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