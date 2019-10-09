وقال صميمي في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، لقد انجزنا الاختبارات المخبرية اللازمة للقمر الصناعي "ظفر" .

واضاف، انه وفيما يتعلق بتطوير الاقمار الصناعية للاتصالات فقد بدانا بالقمر "ناهيد 1" ولنا ايضا القمر الصناعي "ناهيد 2" العملاني الذي سنقوم بتسليمه في العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

وقال صميمي، انان نعمل حاليا على اعداد القمر الصناعي للاستشعار عن بعد "بارس 1" الذي سنقوم بتسليمه للمنظمة الفضائية حتى نهاية العام (الايراني) الجاري.

وبشان مشروع ارسال رائد الى الفضاء قال، ان مهمة ارسال رائد الى الفضاء هي من مسؤوليات المنظمة الفضائية التي تقوم بتنظيم برنامجها في هذا الاطار.