حقق ريال مدريد فوزاً مهماً وكبيراً على حساب ضيفه غرناطة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني الليجا.

وساهمت هذه المباراة بنجاح ريال مدريد بالمحافظة على صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ومنافسه التقليدي برشلونة بعد مرور 8 جولات من عمر الليجا الإسبانية. وشهدت مباراة ريال مدريد الماضية تواجد القائد سيرجيو راموس، أسطورة النادي الملكي الحية الذي لعب يوم السبت مباراته رقم 427 بقميص الميرنجي في الدوري الإسباني.

وعادل سيرجيو راموس بهذا الرقم، رقم خينتو أسطورة ريال مدريد السابقة، ليحتل قائد منتخب إسبانيا والنادي الملكي المرتبة السادسة في تاريخ اللاعبين المدريديستا الأكثر مشاركة في الليجا.

ويترأس راؤول جونزاليس قائمة لاعبي ريال مدريد الأكثر مشاركة في الليجا برصيد 550 مباراة، يليه كلاً من، سانشيز (523) مباراة، كاسياس 510 سانتيانا 461، هييرو 439 ثم سيرجيو راموس وخينتو 427.