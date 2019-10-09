أكد الجيش الأمريكى فى أفغانستان، أن القوات الأمريكية والأفغانية، طلبت دعما جويا، وذلك عقب تعرض إحدى بعثات القوات المشتركة لهجوم فى إقليم جازنى بوسط أفغانستان.

وقالت قيادة القوات الأمريكية فى أفغانستان، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الاثنين، إن بعثة أفغانية أمريكية مشتركة فى منطقة أندرا فى إقليم جازنى تعرضت لقصف صاروخى وهجمات من أسلحة نارية من أحد المجمعات، لذلك طلبت دعماً جوياً لمواجهة هذا التهديد.

وأضاف البيان، أن "صاروخا من طراز آر بى جى، أطلق من المجمع وأصاب إحدى مركبات الدورية مما أدى إلى تعطيله دون إصابة طاقمه"، مشيرا إلى أن القوات البرية تمكنت من دخول المجمع وقتل ثلاثة من مقاتلى طالبان ، وقامت القوات بتدمير المركبة المعطلة أثناء خروجها من الموقع.

ويعد جازنى من بين الأقاليم المضطربة بجنوب شرق أفغانستان، حيث ينشط مقاتلو طالبان فى بعض مناطقه.