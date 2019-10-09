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رقم الخبر: 265616 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 16:28 الاقسام: منوعات  
سبعينية تجتاز «طريق الموت» على دراجة

سبعينية تجتاز «طريق الموت» على دراجة

قد لا يكون «طريق الموت» الشهير في بوليفيا مكاناً تتوقع أن ترى فيه جدة في السبعين من عمرها على دراجة، ويمتد الطريق الذي يُعرف بأنه أخطر الطرق في العالم صعوداً من غابات الأراضي المنخفضة إلى قمم جبال الإنديز التي يعلوها الجليد ويصل إلى ارتفاع يتجاوز 3350 متراً.

 وراح الآلاف على الأرجح ضحية لهذا الطريق الوعر الذي تتنوع المصاعب التي قد تواجه سالكيه بين الضباب والأمطار والانهيارات الصخرية والمنحدرات الحادة.

لكن بالنسبة للجدة البوليفية ميرتا مونيوث، كانت المشاركة في سباق (سكاي ريس) (سباق السماء) للدراجات على هذا الطريق قراراً منطقياً يتناسب مع هواية تمارسها منذ سنوات، وبدأت مونيوث ممارسة رياضة ركوب الدراجات استجابة لنصيحة من عائلتها وطبيبها النفسي بعد وفاة ابنها فجأة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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