كائنات الشراع الأرجواني الساحرة يطلق عليه ايضا (الشراع الصغير) أو (البحار بفعل الرياح ) أما اسمه العلمي فهو (فيليللا \ Velella) وهو كائن بحري من فصيلة الهيدروانيات (عائلة القراصات) التي تشكل مجتمعات على سطح مياه المحيطات الدافئة ولا يصنف هذا الكائن الساحر ضمن أصناف (قنديل البحر \ Jellyfish) الذي يشبهه بشكل كبير ولكن يطلق الباحثين على هذه الكائنات لقب أبناء عم قناديل البحر.

يمتاز هذا الحيوان بلونه الأزرق الغامق وهو لون القرص البيضاوي الذي لا يتجاوز طوله العشرة سنتمترات ويطفو على سطح الماء، أما الجزء الآخر منه فهي زعنفة نصف دائرية أعلى القرص تشكل ما يشبه الشراع، casino online فهذه الحيوانات تعيش في حالة وسط ما بين الماء والهواء.

الأنواع الأخرى في هذه العائلة تعتبر ال Vellela آكلة اللحوم فهي تتغذى على العوالق البحرية التي تمسكها بواسطة مخالب معلقة في أسفلها باتجاه الماء كما أنها تفرز مواد سامة تفتك بفريستها ولأن هذه المواد غير سامة بالنسبة للانسان فان ال Velella غير مؤذية للانسان ومع ذلك ينصح بعدم لمس الأعين والوجه بعد لمسها.