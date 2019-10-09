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رقم الخبر: 265613 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: ثقافة وفن  
«المتر بستة ونصف» يحصل على الدبلوم الفخري من سويسرا

«المتر بستة ونصف» يحصل على الدبلوم الفخري من سويسرا

حصل الفيلم السينمائي الايراني «المتر بستة ونصف» للمخرج سعيد روستائي على الدبلوم الفخري للجنة تحكيم مهرجان زيوريخ السينمائي في سويسرا.

واقيم المهرجان بدورته الـ15 في الفترة 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر في العاصمة السويسرية زيوريخ.

وفيلم «المتر بستة ونصف» هو ثاني أعمال سعيد روستايي ويمثل فيه كل من بيمان معادي ونويد محمدزاده وبريناز إيزديار، وهو يصور قصة اجتماعية على خلفية قضايا المخدرات.

يذكر ان فيلم «المتر بستة ونصف» سبق ان شارك في قسم الآفاق بمهرجان البندقية الإيطالي بنسخته الـ76 وذلك في أول حضور دولي له.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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