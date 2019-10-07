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رقم الخبر: 265612 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تحرير رهينة بعد مطاردة مجنونة بين الشرطة والخاطف

تحرير رهينة بعد مطاردة مجنونة بين الشرطة والخاطف

نجحت الشرطة في تحرير شخص اختطف في سيارة، بعد مطاردة مثيرة في ولاية نورث كارولينا الأميركية، أسفرت في النهاية عن مقتل الخاطف.

ونشرت مصادر رسمية مؤخرا، لقطات فيديو التقطتها كاميرا سيارة الشرطة للخاطف، وهو يطلق أعيرة نارية باتجاه عناصر الأمن، فيما يلوذ بالفرار إلى غابة بعد مطاردة بالسيارات على طريق سريع.

وبدأت المطاردة عندما تلقت دائرة الشرطة في رالي بولاية كارولينا الشمالية بلاغا بمواصفات سيارة لها صلة بعملية اختطاف في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

وبعد أن توقفت المطاردة هرب الخاطف إلى الغابة حسب لقطات الفيديو، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به هوغو ياريت كورتيس راميريز، البالغ من العمر 23 عاما، وبين الشرطة.

وبعد تبادل إطلاق النار، نجح وورنر في إنقاذ الضحية المختطف الذي لم يصب بأذى، حسبما ذكر موقع (إيه بي سي نيوز) الإخباري الأميركي.

وبعد ساعات على المطاردة وتبادل إطلاق النار، عثر على جثة هوغو في الغابة وهو يحمل مسدسا، غير أن الشرطة لم تعرف بعد سبب وفاته، إذ لم يصدر تقرير التشريح بعد فيما لا يزال التحقيق مستمرا حتى الآن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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