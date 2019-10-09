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رقم الخبر: 265611 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: ثقافة وفن  
الایراني «المائل الى الرمادي» ينال جائزة مهرجان كانبرا

الایراني «المائل الى الرمادي» ينال جائزة مهرجان كانبرا

حصل فیلم الرسوم المتحرکة الایراني القصیر «المائل الى الرمادي» جائزة مهرجان كانبرا للافلام القصيرة بدورته الرابعة والعشرين.

وفاز فیلم الرسوم المتحرکة الایراني القصیر «مائل الى الرمادي» للمخرج اقبال شيرزائي ثاني على جائزة قسم افلام الرسوم المتحركة (highly commended award) ضمن مهرجان كانبرا للافلام القصيرة بدورته الرابعة والعشرين.

وكان الفيلم قد شارك وحصل على جوائز من مهرجانات ايطاليا وامريكا وكندا .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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