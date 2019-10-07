أعلنت العلاقات العامة للمنظمة السينمائية الإيرانية ان رئيس المنظمة حسين انتظامي أعفى السيد رضا مير كريمي أمين أربع دورات من مهرجان فجر السينمائي الدولي عن منصبه وعين أمينا جديدا لهذه التظاهرة الفنية.

وأصدر انتظامي مرسوما جديدا حل محمد مهدي عسكر بور مكان مير كريمي ليقود عسكر بور الدورة الثامنة والثلاثين من فجر السينمائي الدولي بصفته أمين المهرجان وأشاد بخدمات مير كريمي لعطائه الفني وجهوده في إقامة أربع دورات من فعاليات المهرجان لأربعة أعوام.

وقام رئيس المنظمة بإصدار أحكام منفصلة أخرى عين فيها أعضاء مجلس السياسة للدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي الدولي كما يلي: أبوذر إبراهيمي تركمان (رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية)، السيد روح الله حسيني، محمد حميدي مقدم، علي رضا شجاعي نوري، نادر طالب زاده، محمد مهدي عسكربور، رائد فريد زاده، مصطفى كاظمي (المستشار والمدير العام لمكتب بلدية طهران)، السيد رضا مير كريمي والسيد عباس موسوي (المتحدث باسم وزارة الخارجية).

يذكر ان رضا ميركريمي من مواليد طهران عام 1967، معد ومنتج ومؤلف وكاتب سیناريو ومخرج إيراني، درس الجرافیك وبدأ مسیرته بإخراج مجموعة من الأفلام القصیرة ومنها «من أجله» (برای أو) و«یوم ماطر» (یك روز باراني) و«الدیك» (خروس). أخرج أیضا مسلسلین تلفزیونیین هما «الشمس والجدة» (آفتاب وعزیزخانم) و«شباب مدرسة همّت» (بجه هاي مدرسه همت).

وكان فیلم «الطفل والجندي» (كودك وسرباز) أول أفلامه الذي شارك به في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان فجر السینمائي وتمكن حينها من نیل جائزة عن أفضل إخراج. وشارك بفیلمه الثاني «تحت ضوء القمر» (زيرنورماه) بالدورة التاسعة عشرة لمهرجان فجر السینمائي.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي خلال فبراير / شباط القادم بحضور ضيوف وشخصيات معتبرة من مهرجانات ومنظمات دولية في العالم ومشاركة أعمال سينمائية من الإنتاجات الوطنية والأجنبية في العاصمة طهران.